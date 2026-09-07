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Опубликовано 7 сентября, 12:03

В Коми автобус съехал в кювет и опрокинулся, пострадали пять человек

В Коми автобус съехал в кювет и опрокинулся. Обложка © VK / Управление Госавтоинспекции по Республике Коми

В Коми автобус съехал в кювет и опрокинулся. Обложка © VK / Управление Госавтоинспекции по Республике Коми

Пять пассажиров пострадали при опрокидывании автобуса в Усть-Вымском районе Коми. Данную информацию сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла 6 сентября около 18:23 на дороге «Подъезд к СНТ «Берёзка». По предварительным данным, водитель ПАЗа не справился с управлением, после чего автобус съехал в правый по ходу движения кювет и перевернулся.

Травмы различной степени тяжести получили 4 женщины и один мужчина. Медики осмотрели всех пострадавших непосредственно после аварии. По предварительным данным, необходимости в госпитализации ни у кого из пассажиров не возникло. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что в Калужской области автомобиль УАЗ опрокинулся в водоём. Предварительно погибли три человека. Авария произошла в Малоярославецком районе. Детей в машине не было. Сведения о находившихся в салоне людях и обстоятельства случившегося уточняются. По некоторым данным, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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Юлия Сафиулина
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