В Братске водитель без прав сбил трёх подростков и сбежал с места ДТП

В Братске полицейские разыскали 35-летнего местного жителя, который сбил троих школьников и уехал с места аварии. Мужчина ранее был лишён водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

По данным ведомства, от медицинского освидетельствования на алкоголь автомобилист отказался. ДТП произошло на улице Енисейской. Подростки 13–14 лет перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехала Honda Fit.

Иномарку поместили на специализированную стоянку. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Life.ru сообщал о задержании водителя маршрутки в Кызыле после наезда на пятерых пешеходов. По версии следствия, 30 августа он проехал на красный сигнал светофора, не имея права управлять транспортом соответствующей категории. Всех пострадавших госпитализировали, одна женщина впоследствии умерла. Мужчине предъявили обвинение по двум статьям — о нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.