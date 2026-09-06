Как вернуть водительские права после лишения: МВД разъяснило порядок

Водителю после окончания срока лишения прав недостаточно просто прийти в Госавтоинспекцию за удостоверением. Для его возврата необходимо подтвердить знание ПДД и погасить штрафы за нарушения в области дорожного движения, сообщили в пресс-центре МВД России.

Проверка знаний проходит в форме теоретического экзамена. После его успешной сдачи и окончания срока лишения водитель может обратиться за удостоверением с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, передаёт ТАСС.

В отдельных случаях понадобится и действующее медицинское заключение. Оно необходимо, например, водителям, лишённым прав за управление машиной в состоянии опьянения, отказ от медицинского освидетельствования, а также за употребление алкоголя или наркотиков после ДТП до проведения проверки на опьянение.

В МВД также напомнили, что сведения об уплате штрафов должны содержаться в государственной информационной системе. Если информации там нет, водитель может подтвердить погашение задолженности соответствующими документами.

Невостребованные водительские удостоверения хранятся в подразделениях Госавтоинспекции три года. По истечении этого срока документы могут быть уничтожены.

Лишение права управления является административным наказанием и назначается судом. В зависимости от нарушения срок запрета на управление транспортными средствами может составлять от одного месяца до нескольких лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 марта 2027 года для российских водителей изменится порядок медицинского контроля. Если у автомобилиста выявят заболевание, несовместимое с управлением машиной, его направят на дополнительное обследование. При подтверждении противопоказаний право управления транспортом может быть прекращено.