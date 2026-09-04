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Регион
Опубликовано 4 сентября, 14:57

Волгоградскому водителю отменят штраф за непристёгнутый ремень в очереди на АЗС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliia Orletska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliia Orletska

Водителю из Волгоградской области отменят штраф за непристёгнутый ремень, выписанный во время ожидания в очереди на АЗС. Такое решение приняла региональная Госавтоинспекция, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушение зафиксировали средствами фото- и видеофиксации. В этот момент автомобиль находился в очереди на заправочную станцию.

«С учётом малозначительности совершённого правонарушения вынесенный административный штраф в ближайшее время будет отменён», — сообщила Волк.

Руководство областной Госавтоинспекции также решило не привлекать автомобилистов к ответственности в аналогичных ситуациях. Уже выписанные постановления пересмотрят, если водители обратятся в ведомство.

Решение касается только нарушений, зафиксированных во время ожидания заправки в Волгоградской области. Общие требования об использовании ремней безопасности остаются в силе.

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Похожая ситуация ранее возникла в Саратовской области: камеры штрафовали водителей, вынужденно остановившихся под запрещающим знаком из-за очередей за топливом. МВД распорядилось пересмотреть постановления, а фиксировавшие нарушения комплексы временно отключили.

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Юрий Лысенко
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