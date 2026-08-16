«Ремень утонул в декольте»: Сибирячка получила штраф из-за большой груди
Сибирячка получила штраф за непристёгнутый ремень из-за большой груди
Обложка © Telegram / SHOT
В Красноярске девушке прилетел штраф за непристегнутый ремень, хотя она была пристегнута. Оказалось, что камера просто не увидела ремень из-за пышных форм водительницы — он буквально «утонул» в декольте.
Как выяснил SHOT, 28-летняя девушка ехала с мужем, была пристёгнута, но уткнулась в телефон — и камера решила, что ремня нет. Попыталась доказать правоту удалённо, но не тут-то было: пришлось ехать в отделение лично. В итоге сотрудник посмотрел на фото, понял, что это просто неудачный ракурс, и штраф отменил.
Ранее сообщалось, что россиянки массово отказываются от гигантских имплантов в пользу естественности. Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что клиентки всё чаще просят сделать аккуратный и пропорциональный результат. При этом популярностью продолжает пользоваться подтяжка. Сам хирург принципиально отказывает в операциях до аномальных размеров, если это грозит нарушением пропорций тела.
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