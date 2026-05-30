Слишком сексуальна для соцсети: Петербурженку захейтили и отправили в бан за большую грудь

Петербурженка Ирина Коломиец решила эффектно отметить развод, устроив фотосессию в свадебном платье на озере. Ролик с развевающимися волосами и откровенным декольте за сутки набрал больше миллиона просмотров, но вместо славы на девушку обрушился шквал оскорблений из-за слишком большой груди.

Жительницу Петербурга Ирину Коломиец захейтили в Сети за пышный бюст. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rissshkaa

Ирина оказалась не из робких. В ответ хейтерам она записала жёсткое видео, где высказала всё, что о них думает. Обидчики взбесились ещё больше и запустили волну массовых жалоб. Сначала платформа удалила само вирусное видео, а затем и вовсе отправила весь аккаунт в бан.

Жительницу Петербурга Ирину Коломиец захейтили в Сети за пышный бюст. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rissshkaa

Девушка уверена, что никаких правил не нарушала и стала жертвой травли. Она уже обратилась в службу поддержки и надеется на восстановление страницы. Если апелляция не сработает, придётся начинать с нуля, но сдаваться Ирина не намерена и пообещала выкладывать контент со своими формами назло недоброжелателям. Однако сейчас найти аккаунт жительницы Петербурга можно.

Ранее сообщалось, что россиянки массово отказываются от гигантских имплантов в пользу естественности. Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, что клиентки всё чаще просят сделать аккуратный и пропорциональный результат. При этом популярностью продолжает пользоваться подтяжка. Сам хирург принципиально отказывает в операциях до аномальных размеров, если это грозит нарушением пропорций тела.