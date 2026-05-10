«Заявка на контроль»: Психолог объяснила россиянкам, в чём преимущество маленькой груди

Большинство россиянок выбирают натуральную грудь. Пластический хирург Тигран Алексанян отметил, клиентки отказываются от вульгарности. Время запросов на большую грудь как символ роскоши прошло. Популярной операцией остаётся подтяжка.

Врач добавил, он отказывает в операциях до аномальных размеров при несоответствии пропорциям. Алексанян пояснил, некоторые хирурги следуют принципу «клиент всегда прав». Он считает иначе — клиент не всегда знает что нужно. Пластическая хирургия не экстренная сфера а работа с желаниями. Специалист часто переделывает чрезмерно увеличенные бюсты из-за растяжения тканей, пишет 360.ru.

Психолог Александра Миллер объяснила смену трендов. Женщины устали ориентироваться на гиперсексуальные образы.

«Маленькая грудь сейчас — заявка на контроль. Женщина говорит: «Я сама решаю, что во мне сексуально. Мне необязательно вываливать бюст, чтобы меня заметили. Моё тело не рекламный щит»», — сказала эксперт.

Сексолог подчеркнула, что индивидуальность вышла на первое место. Уверенность в себе важнее размера. Женщины хотят, чтобы внимание обращали на лицо, ум и улыбку

