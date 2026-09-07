На Ставрополье столкновение легковушек обернулось гибелью четырёх человек

Малолетняя девочка и ещё три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на Ставрополье. Также есть пострадавшие, сообщили в краевой прокуратуре.









Авария произошла вечером 7 сентября на 11-м километре дороги Новоалександровск — Кропоткин, возле посёлка Южный. Причины столкновения пока не названы.

Число пострадавших и сведения об их состоянии в сообщении ведомства не приводятся.

Районная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности дорожного движения.

Ранее в подмосковном Раменском пять человек пострадали при столкновении легковушки с автобусом. По предварительным данным, 66-летний водитель выезжал с прилегающей территории и столкнулся с общественным транспортом. В салоне общественного транспорта находились шесть пассажиров. Медицинская помощь потребовалась четырём из них, а также водителю легкового автомобиля.