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Опубликовано 7 сентября, 20:58

На Ставрополье столкновение легковушек обернулось гибелью четырёх человек

Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Малолетняя девочка и ещё три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на Ставрополье. Также есть пострадавшие, сообщили в краевой прокуратуре.

  • На Ставрополье столкновение легковушек обернулось гибелью четырёх человек. Фото © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
    На Ставрополье столкновение легковушек обернулось гибелью четырёх человек. Фото © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
  • На Ставрополье столкновение легковушек обернулось гибелью четырёх человек. Фото © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
    На Ставрополье столкновение легковушек обернулось гибелью четырёх человек. Фото © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
  • На Ставрополье столкновение легковушек обернулось гибелью четырёх человек. Фото © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
    На Ставрополье столкновение легковушек обернулось гибелью четырёх человек. Фото © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
  • На Ставрополье столкновение легковушек обернулось гибелью четырёх человек. Фото © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
    На Ставрополье столкновение легковушек обернулось гибелью четырёх человек. Фото © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

На Ставрополье столкновение легковушек обернулось гибелью четырёх человек. Фото © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

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Авария произошла вечером 7 сентября на 11-м километре дороги Новоалександровск — Кропоткин, возле посёлка Южный. Причины столкновения пока не названы.

Число пострадавших и сведения об их состоянии в сообщении ведомства не приводятся.

Районная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности дорожного движения.

В Коми автобус съехал в кювет и опрокинулся, пострадали пять человек
В Коми автобус съехал в кювет и опрокинулся, пострадали пять человек

Ранее в подмосковном Раменском пять человек пострадали при столкновении легковушки с автобусом. По предварительным данным, 66-летний водитель выезжал с прилегающей территории и столкнулся с общественным транспортом. В салоне общественного транспорта находились шесть пассажиров. Медицинская помощь потребовалась четырём из них, а также водителю легкового автомобиля.

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Виталий Приходько
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