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Регион
Опубликовано 15 сентября, 09:01

71-летняя самокатчица сбила пенсионерку под Липецком: спустя два года дело дошло до суда

В Липецкой области пенсионерку будут судить после ДТП на электросамокате

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

71-летняя жительница Липецкой области предстанет перед судом после наезда на другую пенсионерку на мощном электросамокате. Согласно материалам дела, 65-летняя пострадавшая получила тяжёлую травму головы.

ДТП произошло ещё в 2024 году. По версии следствия, пожилая женщина без водительских прав ехала на высокой скорости по встречной полосе и не заметила стоявшую у края дороги местную жительницу.

После столкновения пострадавшую госпитализировали. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа.

Отдельный вопрос у следствия возник к самому транспорту. Экспертиза установила, что мощность электродвигателя составляет 500 Вт, поэтому используемое пенсионеркой устройство отнесли к категории мопедов.

Таким транспортом нельзя управлять без соответствующего водительского удостоверения. Уголовное дело теперь передано в суд, а обвиняемой, согласно предъявленной квалификации, может грозить от трёх до семи лет лишения свободы.

Ребёнок на самокате погиб при столкновении с автомобилем в Москве
Ребёнок на самокате погиб при столкновении с автомобилем в Москве

Ранее Life.ru рассказывал о резком росте числа ДТП с электросамокатами. За восемь месяцев 2026 года в России зарегистрировали 3,4 тысячи таких аварий — на 37% больше, чем за тот же период годом ранее.

Больше новостей об авариях на дорогах и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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