71-летняя самокатчица сбила пенсионерку под Липецком: спустя два года дело дошло до суда

71-летняя жительница Липецкой области предстанет перед судом после наезда на другую пенсионерку на мощном электросамокате. Согласно материалам дела, 65-летняя пострадавшая получила тяжёлую травму головы.

ДТП произошло ещё в 2024 году. По версии следствия, пожилая женщина без водительских прав ехала на высокой скорости по встречной полосе и не заметила стоявшую у края дороги местную жительницу.

После столкновения пострадавшую госпитализировали. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа.

Отдельный вопрос у следствия возник к самому транспорту. Экспертиза установила, что мощность электродвигателя составляет 500 Вт, поэтому используемое пенсионеркой устройство отнесли к категории мопедов.

Таким транспортом нельзя управлять без соответствующего водительского удостоверения. Уголовное дело теперь передано в суд, а обвиняемой, согласно предъявленной квалификации, может грозить от трёх до семи лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о резком росте числа ДТП с электросамокатами. За восемь месяцев 2026 года в России зарегистрировали 3,4 тысячи таких аварий — на 37% больше, чем за тот же период годом ранее.