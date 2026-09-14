Самокаты снова пошли вразнос: Число ДТП с СИМ в России выросло на 37%

За восемь месяцев 2026 года в России произошло 3,4 тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных ГИБДД.

В авариях погибли 51 человек, что на 1,9% меньше показателя годичной давности. При этом число пострадавших увеличилось на 40% — до 3,6 тысячи человек. В 68% случаев причиной происшествий стали нарушения ПДД самими пользователями СИМ.

Больше всего аварий зафиксировали в регионах, где сосредоточен крупный парк электросамокатов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская и Челябинская области.

При этом в некоторых субъектах аварийность растёт особенно быстро. В Татарстане число таких ДТП увеличилось на 167%, в Санкт-Петербурге — на 129%, в Краснодарском крае — на 63%, а в Челябинской области — на 61,9%.

В Чечне, Ингушетии, Туве, Брянской области и новых регионах за восемь месяцев ни одного ДТП с участием СИМ не зарегистрировали.

Аварийность с электросамокатами росла с 2018 года, однако в 2025-м тенденция начала меняться. Положительную динамику связывали с введением операторами штрафов за нарушения, обязательной верификацией пользователей и установкой камер, пишет газета «Коммерсант».

Но с апреля 2026 года число аварий вновь начало увеличиваться — тогда рост составил 8%. За последующие месяцы темпы прироста заметно ускорились.

Ранее в Москве резко выросло число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности: за январь — май зарегистрировали 306 аварий, что в 2,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. На фоне роста аварийности с участием несовершеннолетних пользователей столичное управление МВД попросило ЦОДД пересмотреть квоту на количество арендных самокатов в городе, сообщает РБК.