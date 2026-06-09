В Москве предложили сократить количество электросамокатов

Главное управление МВД по Москве обратилось в Центр организации дорожного движения с просьбой пересмотреть квоту на количество самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе в 2026 году. Соответствующее письмо направил главный госинспектор безопасного дорожного движения по столице Александр Быков, сообщает РБК.

С января по май число ДТП со средствами индивидуальной мобильности выросло в 2,6 раза — до 306. В 26% случаев водители были младше 18 лет. В результате аварий один человек погиб, 320 пострадали. Несовершеннолетние пользователи арендных самокатов совершили 58 наездов на пешеходов. В 19 эпизодах водители СИМ скрылись с места происшествия.

Согласно договору между ЦОДДом и операторами, ведомство вправе сокращать парк на тысячу единиц, если виновником ДТП стал несовершеннолетний. Быков также попросил рассмотреть дополнительные меры воздействия на сервисы в части аренды СИМ детьми.

Сейчас москвичам доступны 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. электроскутеров и 250 механических велосипедов. В апреле три крупнейших оператора зафиксировали более 8 млн поездок. В прошлом году количество аварий с арендованными СИМ снизилось на 54%, а с детьми — на 68%.

В кикшеринговых компаниях предупредили, что сокращение квоты ударит по транспортному сценарию использования сервисов и сделает экономику предприятий значительно слабее. По их словам, это также приведёт к росту числа частных самокатов, которые никак не регулируются.

Большинство аварий с участием несовершеннолетних происходит из-за того, что взрослые передают детям свои аккаунты, подтвердили. За такое нарушение предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман считает, что всю ответственность за поведение ребёнка нельзя перекладывать на бизнес. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что сокращение числа самокатов не даст нужного эффекта — необходимо вводить ответственность для взрослых, передающих аккаунты детям. Эксперты добавили, что за нарушения одних пользователей в итоге расплачиваются те, кто соблюдает правила.

Ранее в подмосковном Щёлкове на улице Широкой произошло ДТП: автомобиль Toyota столкнулся с электросамокатом, на котором ехали трое подростков 12–13 лет. Всех троих госпитализировали, двоих после оказания помощи отпустили, состояние третьего уточняется.