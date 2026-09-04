Ребёнок на самокате погиб при столкновении с автомобилем в Москве
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Один ребёнок погиб, ещё один попал в больницу после столкновения электросамоката с автомобилем Mercedes-Benz на улице Сервантеса в Москве. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
По предварительным данным ведомства, на одном электросамокате передвигались двое несовершеннолетних. В какой-то момент произошло столкновение с Mercedes.
«В результате столкновения один из несовершеннолетних скончался, второй госпитализирован», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства ДТП, в том числе действия водителя автомобиля и детей перед столкновением.
Ранее Life.ru рассказывал о другом ДТП в Москве, где двое подростков на одном электросамокате столкнулись с автомобилем на улице Берзарина. Тогда оба несовершеннолетних получили травмы и были госпитализированы. По предварительным данным прокуратуры, подростки пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
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