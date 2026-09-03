Безопасность на дороге — базовый минимум: Певица Sabi чуть не сбила самокатчицу в Москве

Певица Sabi (Сабина Мамедова) стала участницей ДТП на Бутырской в Москве, но вместо конфликта решила поддержать вторую участницу аварии. Артистка сама рассказала об инциденте в личном блоге, где опубликовала видео с места происшествия.

Певица Sabi попала в ДТП с самокатчицей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sabi_gargo

По словам исполнительницы хита «Базовый минимум», она выезжала со двора, когда на дороге неожиданно появилась девушка на электросамокате. Sabi попыталась затормозить, но столкновения избежать не удалось — у автомобиля появилась вмятина и трещина на переднем бампере.

После аварии девушка на самокате подошла к певице, которая осматривала повреждения машины. Sabi сначала эмоционально отреагировала на ситуацию, но затем решила не продолжать спор и попыталась успокоить участницу ДТП.

«Не нужно плакать, ничего страшного не произошло. Давайте успокоимся! Пожалуйста, на будущее, просто смотрите на дорогу. Главное, чтобы с вами ничего не случилось, а это мелочи. Не расстраивайтесь, я сама решу вопрос с машиной», — сказала артистка.

Позже Sabi обняла девушку и пообещала, что та не столкнётся с последствиями аварии. Певица заявила, что самостоятельно займётся ремонтом автомобиля.

При этом в комментариях к видео пользователи начали обсуждать обстоятельства произошедшего. Некоторые напомнили, что при выезде с прилегающей территории водитель должен уступать дорогу другим участникам движения. Часть пользователей соцсети вообще решили, что произошедшее — постановка.

Ранее сообщалось, что народный артист России Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Певец находился за рулём внедорожника Lexus LX 570. Под колёса автомобиля попала 61-летняя женщина, которая переходила дорогу по зебре. Пострадавшую доставили в больницу с разрывом связок.