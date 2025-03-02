«Лично на связи»: Директор Буйнова опроверг бездействие певца после ДТП

Концертный директор народного артиста России Александра Буйнова опроверг информацию о том, что певец не связывался с пострадавшей в аварии. Сергей Пудовкин подчеркнул, что певец поддерживает личный контакт с женщиной и готов предоставить ей всю необходимую помощь.

«Александр Николаевич лично на связи и не только с точки зрения словесных извинений — всё, что будет необходимо в рамках всей этой ситуации, о которой он переживает, за которую он беспокоится и о которой он волнуется по-человечески, в полном объёме [будет предоставлено]. Конечно, этот личный контакт существует», — сказал он в беседе с «Газетой.ru».