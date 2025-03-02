«Лично на связи»: Директор Буйнова опроверг бездействие певца после ДТП
Продюсер Пудовкин: Буйнов держит личный контакт с пострадавшей в ДТП женщиной
Концертный директор народного артиста России Александра Буйнова опроверг информацию о том, что певец не связывался с пострадавшей в аварии. Сергей Пудовкин подчеркнул, что певец поддерживает личный контакт с женщиной и готов предоставить ей всю необходимую помощь.
«Александр Николаевич лично на связи и не только с точки зрения словесных извинений — всё, что будет необходимо в рамках всей этой ситуации, о которой он переживает, за которую он беспокоится и о которой он волнуется по-человечески, в полном объёме [будет предоставлено]. Конечно, этот личный контакт существует», — сказал он в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, 26 февраля в Подмосковье Александр Буйнов сбил 61-летнюю женщину. Позже пострадавшая заявила, что артист даже не вышел из машины, чтобы ей помочь. Однако представители певца утверждают обратное. В результате артиста могут лишить права управлять транспортным средством. Впоследствии и сам исполнитель выступил с опровержением, заявив, что обвинения в его бездействии — спекуляция.
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