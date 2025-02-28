«Откровенно лжёт»: Директор Буйнова считает, что пострадавшая в ДТП пенсионерка очет заработать

Пострадавшая в ДТП с певцом Александром Буйновым лжёт и пытается монетизировать ситуацию. Об этом заявил представитель артиста Сергей Пудовкин в беседе с Mash .

По его словам, после ДТП певец сразу же предложил помощь пенсионерке, что зафиксировано в протоколе. Буйнов не пытался покинуть место происшествия, и кто-то, по всей видимости, настроил женщину против него. Пудовкин уточнил, что исполнитель не стал поднимать её, чтобы не усугубить травмы.