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28 февраля, 19:11

«Откровенно лжёт»: Директор Буйнова считает, что пострадавшая в ДТП пенсионерка очет заработать

Директор Буйнова Пудовкин: Пострадавшая в ДТП пытается монетизировать ситуацию

Народный артист РФ Александр Буйнов. Фото © Telegram / Александр Буйнов

Народный артист РФ Александр Буйнов. Фото © Telegram / Александр Буйнов

Пострадавшая в ДТП с певцом Александром Буйновым лжёт и пытается монетизировать ситуацию. Об этом заявил представитель артиста Сергей Пудовкин в беседе с Mash.

Представитель Буйнова заявил, что пострадавшая в аварии пытается монетизировать ситуацию. Видео © Telegram / Mash

По его словам, после ДТП певец сразу же предложил помощь пенсионерке, что зафиксировано в протоколе. Буйнов не пытался покинуть место происшествия, и кто-то, по всей видимости, настроил женщину против него. Пудовкин уточнил, что исполнитель не стал поднимать её, чтобы не усугубить травмы.

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Напомним, что 26 февраля в Подмосковье Александр Буйнов сбил 61-летнюю воспитательницу детсада. По словам продюсера артиста, тот после наезда попытался помочь пострадавшей. Однако потерпевшая позже сказала, что артист даже не вышел из машины. Певца могут лишь права управлять транспортным средством. После инцидента артист лично выступил с опровержением обвинений в свой адрес, заявив, что сообщения о его бездействии после наезда на женщину являются спекуляцией.

Александра Мышляева
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