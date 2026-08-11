В Дагестане автомобиль сбил двух девочек, одна погибла
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Семилетняя девочка погибла, ещё одна получила травмы в результате наезда автомобиля в Дагестане. Об аварии сообщило республиканское МВД.
ДТП произошло 11 августа примерно в 15:30 на автодороге Дербент — Хучни — Хив в Табасаранском районе. По предварительным данным, местный житель за рулём Lada Largus сбил двух несовершеннолетних. В полиции уточнили, что девочки переходили проезжую часть вне пешеходного перехода.
Семилетнего ребёнка попытались доставить в медицинское учреждение, однако полученные травмы оказались смертельными. Девочка скончалась по дороге в больницу.
Второй пострадавшей 11 лет. Её госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 13-летней девочки в ДТП под Дербентом. По данным следствия, автомобиль сбил подростка, стоявшего на обочине дороги.
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