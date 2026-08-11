Ветеран СВО получил множественные переломы в ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге
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У пострадавшего в аварии с Lamborghini в Екатеринбурге 23-летнего ветерана СВО Тимура выявили множественные переломы. Сейчас он остаётся в больнице.
Врачи диагностировали у молодого человека переломы рёбер, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.
Тимур является призёром чемпионатов России по любительскому боксу. Завершив спортивную карьеру, он отправился в зону специальной военной операции. Военнослужащий приехал домой на лечение, уточняет Baza.
Напомним, сегодня суперкар Lamborghini Aventador SVJ фиолетового цвета влетел в многоэтажку на улице Отрадная в Екатеринбурге. В салоне в этот момент сидели несколько человек.
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