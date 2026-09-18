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Опубликовано 18 сентября, 09:01

Семь автомобилей столкнулись в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Обложка © Телеграм / ДТП и ЧП Москва

Обложка © Телеграм / ДТП и ЧП Москва

На Кутузовском проспекте в Москве произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей. По данным Дептранса Москвы, ДТП случилось в районе дома №41.

Видео © Телеграм / ДТП и ЧП Москва

Фото © Телеграм / ДТП и ЧП Москва

Фото © Телеграм / ДТП и ЧП Москва

На месте работают оперативные службы, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших. На пересечении Кутузовского проспекта и Поклонной улицы столкнулись семь автомобилей. Со слов очевидцев, один человек получил тяжёлые травмы.

Из-за аварии движение в сторону центра оказалось затруднено. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

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Андрей Бражников
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