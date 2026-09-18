Семь автомобилей столкнулись в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве произошла массовая авария с участием нескольких автомобилей. По данным Дептранса Москвы, ДТП случилось в районе дома №41.

Видео © Телеграм / ДТП и ЧП Москва

Фото © Телеграм / ДТП и ЧП Москва

На месте работают оперативные службы, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших. На пересечении Кутузовского проспекта и Поклонной улицы столкнулись семь автомобилей. Со слов очевидцев, один человек получил тяжёлые травмы.

Из-за аварии движение в сторону центра оказалось затруднено. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельной аварии с Bentley и мотоциклом на перекрёстке в районе улицы Большие Каменщики. По предварительным данным, девушка за рулём Bentley начала поворачивать налево перед байкером, а тот не успел затормозить, врезался в автомобиль и погиб. Им оказался генеральный директор одной из инвестиционных компаний.