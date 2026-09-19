Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП с Bentley и мотоциклом в Москве

Таганский районный суд Москвы отправил под стражу Кристину Борисову, обвиняемую по делу о смертельном ДТП с участием Bentley и мотоцикла BMW. Под арестом она пробудет два месяца.

Кристина Борисова, обвиняемая по делу о смертельном ДТП в Москве. Фото © Суды общей юрисдикции города Москвы

Авария произошла вечером 17 сентября на улице Большие Каменщики. По версии следствия, Борисова, находившаяся за рулём Bentley, столкнулась с мотоциклом BMW.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте.

Борисовой предъявлено обвинение по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Эта норма предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено водителем, не имеющим или лишённым права управления транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что участницу смертельного ДТП с байкером в Москве лишили прав ещё в 2025 году. За последние шесть лет за Кристиной зафиксировано как минимум семь ДТП. А в 2020 году она получила штраф в пять тысяч рублей за выезд на встречную полосу через сплошную линию.