Дерзкие покатушки, 146 штрафов, жадность до мелочей: как живёт модель из смертельного ДТП на Bentley Оглавление Ночь, Bentley и мотоциклист: хроника смертельной аварии Гора штрафов и седьмое ДТП: досье на Bentley Модель, МГТУ и жизнь в ОАЭ: кто она такая Квартиры, дача в Барвихе и семейный бизнес Смертельное ДТП 17 сентября 2026 года в Таганском районе Москвы могло произойти по вине 27-летней водительницы Bentley Кристины Борисовой. Ранее она была моделью, а теперь интересуется работой в эскорте. Life.ru разбирался, кто она такая и кто ее родители. Портрет Кристины Борисовой, попавшей в смертельное ДТП. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / Прокуратура Москвы, © avinfotelegrph

Ночь, Bentley и мотоциклист: хроника смертельной аварии

Вечером 17 сентября 2026 года в Москве на перекрёстке улицы Большие Каменщики и Новоспасского переулка произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Bentley Bentayga. Новый такой стоит около 30 млн рублей. За рулём премиального кроссовера могла быть 27-летняя москвичка Кристина Борисова. По предварительным данным, при повороте налево не пропустила мотоциклиста. На большой скорости он влетел в боковину ее авто и от полученных травм скончался. Личность погибшего уже установлена: это 43-летний директор инвестиционной компании «ЭйЭмЭс» Денис Горин. Очевидцы рассказывают, что водительница покинула место ДТП, спрятавшись в близлежащем дворе. Однако подоспевшие инспекторы ГИБДД нашли девушку и вернули обратно. Возбуждено уголовное дело, суд решит вопрос о мере пресечения.

Трагическое ДТП в Таганском районе Москвы. Видео © Telegram / DtOperativno

Гора штрафов и седьмое ДТП: досье на Bentley

Утром всплыли новые подробности. На злополучном Bentley числятся 146 штрафов на 300 тысяч рублей. Большинство из них за несоблюдение требований знаков и разметки, чуть меньше за превышение скорости и за неправильную парковку. Однако самое шокирующее — тот факт, что эта авария оказалась для элитного внедорожника седьмой по счёту за последние шесть лет. То есть владельцам приходилось регулярно делать дорогостоящий ремонт. Например, в 2020 году, когда этот Bentley был только-только куплен, в нем пришлось устранять серьёзные повреждение левых заднего и переднего крыльев. Такой ремонт мог обойтись в сумму от 1,5 до 5 млн рублей.

Этот двухцветный Bentley уже давно засветился в Сети. Например, все обсуждали кадры, как девушка заклеивает номер своего авто возле фешенебельного ресторана на Патриках, чтобы не оплачивать парковку. Затем все обсуждали толстый слой засохшей грязи на кузове, удивляясь, что хозяева такой дорогой и красивой машины экономят на мойке.





Модель, МГТУ и жизнь в ОАЭ: кто она такая

По данным Life.ru, Bentley владеет не сама Кристина, а её мать — 54-летняя бизнесвумен Ирина Борисова. Если верить базам ЕГРЮЛ, Борисова-старшая зарегистрирована как ИПэшница в сфере управления недвижимостью. Она упоминается как «собственник помещения на Новослободской» и «Пицца». В судебных базах есть её иск на 3 млн рублей, который она подала к юрлицу ныне закрытой пиццерии «Скрокьярелла» на улице Новослободской.

Есть данные, что в период коронавируса и Кристина, и Ирина работали в «Кибертехно», причём родительница числилась там коммерческим директором. Компания «Кибертехно» занимается продажей промышленных защищенных ноутбуков, планшетов и компьютеров. Ежегодные обороты около 200 млн рублей. Имеются госконтракты на 13 млн рублей.

Ирина Борисова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina__1971

Отец Кристины — 59-летний Константин Борисов, до недавнего времени работавший в филиале РТРС «Московский региональный центр» — это подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети, которое является основным оператором цифрового и аналогового эфирного теле- и радиовещания в Москве и области.





Сама Кристина, как это ни удивительно, выпускница престижного технического вуза МГТУ имени Баумана. Впрочем, по профессии она вряд ли работала. В студенческом возрасте Кристина долгое время трудилась моделью — это следует из многочисленных рекламных фотосессий с её участием. Недавно девушка стала интересоваться пабликами про услуги эскорта. За последние годы Кристина 20 раз летала в ОАЭ, 18 раз в Париж и шесть раз на Мальдивы.

Кристина Борисова. Фото © VK / Кристина Борищенко

Квартиры, дача в Барвихе и семейный бизнес

Предварительно, семья Борисовых пользовалась или пользуется:

трёхкомнатной квартирой в фешенебельном ЖК «Английский квартал» — это у Шаболовки возле парка Горького, цена около 60 млн рублей.

студией и трёшкой в панельных домах в Можайском районе, до 42 млн рублей

как минимум 70 офисными квадратами в историческом особняке в Тверском районе в Большом Каретном переулке, от 45 млн рублей.

трёшкой и двушкой в панельке на Славянском бульваре, до 50 млн рублей

дачей в СНТ «Лесное-МИД», цена неизвестна

По некоторым данным, у Борисовых ещё может быть особняк в Барвихе. Также обращает внимание, что дочь и сын ходили как домой в Останкинскую телебашню и телецентр на улице Академика Королёва.





Авторы Пётр Егоров