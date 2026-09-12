Отсидел, вышел, остался миллиардером: как экс-министр Улюкаев «бедствует» после развода Оглавление Развод в Раменках: что известно? Откуда деньги у «нищего» экс-министра Сын в Дубае, дочь в Москве Появились слухи о том, что жена развелась с экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, якобы устав от бедности. Однако, как выяснил Life.ru, бывший министр до сих пор богат, а его дети учатся за границей. Как на самом деле живёт Улюкаев и его семья — в Life.ru. Не бедность, а план? Зачем на самом деле жена Улюкаева подала на развод. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Развод в Раменках: что известно?

Мировой судья столичного района Раменки расторг брак экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева. На развод подала его супруга Юлия Хряпина. Пара растила двоих детей — 21-летнего сына и 16-летнюю дочь.

Телеграм-каналы сообщали, что жена Улюкаева якобы решила уйти от него из-за «нищеты». Такое умозаключение сделано на основе того, что она, категорически отрицая развод, призналась журналистам в финансовых трудностях, которые испытывает их семья.

Ещё СМИ почему-то уверены, что Алексей Улюкаев обеднел по причине непогашенной судимости. Якобы бывший чиновник не смог с себя её снять. Но это не так. Согласно судебным базам, он сначала подал соответствующее ходатайство, но затем сам его и отозвал. При этом эксперты оценивали шансы на удовлетворение его ходатайства как очень высокие. Таким образом это было личным решением Улюкаева не снимать с себя судимость.

Напомним, главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева задержали в 2016 году в офисе «Роснефти» при получении 2 млн долларов наличными. Суд признал чиновника виновным в вымогательстве и приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей, но в мае 2022-го его выпустили досрочно. Сейчас экс-министр работает научным сотрудником в Фонде экономической политики, вернуться на госслужбу ему нельзя.

Откуда деньги у «нищего» экс-министра

Судя по порталу судебных приставов, экс-министр Улюкаев более ничего не должен государству. Он выплатил 130,4 млн рублей штрафа со своих банковских счетов. При нём остались его недвижимость и автомобили.

Говорить о бедности семьи смешно. В 2022 году (едва выйдя из колонии) бывший чиновник оформил на себе новый BMW X7, который продавали с небольшим пробегом на специализированных платформах за 14 млн рублей. Судя по всему, этим крутым внедорожником управляет не он лично, а его водители.

В 2023 году Улюкаев и его семья много путешествовали, как минимум совершив 6 полетов за границу через Тбилиси, Ереван, Стамбул и ОАЭ.

В 2024 году Улюкаева привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа за неправильную парковку.

В 2025 году на счетах полного тезки Улюкаева, если верить информационным утечкам в Сети, находилось почти 170 млн рублей.

В собственности Улюкаева имелись и, скорее всего, всё ещё имеются:

225-метровый пентхаус стоимостью 120 млн рублей в элитном ЖК «Золотые ключи-2» возле Мосфильмовского пруда и МГУ.

64 сотки земли, 1200-метровый особняк и 620-метровая баня в Троицком округе Москвы в элитном поселке Вороново. Всё домовладение целиком может потянуть на 200-300 млн рублей.

32 сотки, два коттеджа по 220 квадратов в подмосковном Кратово рядом с Жуковским аэропортом. Цена до 200 млн рублей.

28 соток и коттеджи в фешенебельном КП «Усадьба Веледниково» под Истрой. Стоимость до 350 млн рублей.

Крупногабаритная двушка в дореволюционном доме в переулках Малой Лубянки, до 75 млн рублей.

Пятикомнатное жилье в панельке у Олимпийской деревни, до 70 млн рублей.

Малогабаритная трешка в панельке в Свиблово, до 20 млн рублей.

Домовладения в Смоленской области и Ялте, цена неизвестна.









Сын в Дубае, дочь в Москве

Не исключено, что развод Улюкаева и Хряпиной может быть фиктивным, чтобы обезопасить активы. На это может указывать такая деталь. В пресловутом Панамском досье был упомянут британо-виргинский офшор Ronnieville Ltd, который функционировал на протяжении нулевых годов и управлялся эстонской юридической конторой. Владельцем офшора числился на тот момент 21-летний сын Улюкаева от первого брака, впоследствии юноша передал полномочия Юлии Хряпиной, второй супруги его отца. Формально чиновник никаких законов не нарушал. Возможно, и сейчас речь идет о какой-то схеме.

Возможно, Юлия Хряпина разводится с Улюкаевым, чтобы получить часть семейных активов. Ей 44 года, она родилась в Алуште. До знакомства с будущим супругом жила в панельках в подмосковном Раменском и в одном из спальных районов Москвы. Работа у неё была не пыльная, но и не престижная: научный сотрудник в Институте экономической политики имени Егора Гайдара.

Судя по декларациям, после заключения брака чиновник мог оформить на Хряпину почти все свое имущество. Не исключено, что в этой ситуации они заодно.

Алексей Улюкаев с Юлией Хряпиной. Фото © 24smi

Сын Улюкаева от Хряпиной, 21-летний Алексей Алексеевич Улюкаев живёт в дубайском студенческом кампусе британского Университета Хериот-Уотт. Он учится на степень MBA, его родителям приходится платить за это до 30 тысяч фунтов стерлингов в год.

— Параллельно с собственным проектом по перепродаже элитных часов я уже проходил стажировку в финансовой сфере. Моя конечная цель — занять должность финансового директора в многонациональной корпорации, — пишет о себе Улюкаев-младший.

Алексей Улюкаев-младший живет и учится в Дубае. Фото © linkedin

Сын бывшего чиновника от первого брака, 43-летний Дмитрий Улюкаев занимается кинопроизводством. Он ИПэшник в этой сфере, а ещё совладелец формально убыточной киностудии «Белое зеркало». Дмитрий Улюкаев известен как оператор таких лент, как «Папа, сдохни» и продюсер «Страны Оз».

Дмитрий Улюкаев. Фото © kinopoisk

Авторы Пётр Егоров