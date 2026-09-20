Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с несколькими авто на МКАД
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Один человек погиб и ещё двое пострадали в массовом ДТП на МКАД. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.
По данным телеканала, столкнулись более шести автомобилей. Одна из машин получила особенно серьёзные повреждения — колесо оказалось вмято в кузов.
Очевидцы утверждают, что авария произошла в момент, когда автомобили стояли в очереди на заправочную станцию. Официально эта версия причины ДТП пока не подтверждена. В столичном Дептрансе сообщили о затруднении движения в районе аварии. Транспорт пропускают по двум полосам из пяти, затор растянулся примерно на 1,6 километра.
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства столкновения и окончательная информация о пострадавших уточняются.
Ранее Life.ru рассказывал о массовом ДТП с восемью автомобилями на Кутузовском проспекте, где погиб человек и ещё трое получили травмы.
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