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Опубликовано 20 сентября, 10:56

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с несколькими авто на МКАД

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Один человек погиб и ещё двое пострадали в массовом ДТП на МКАД. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, столкнулись более шести автомобилей. Одна из машин получила особенно серьёзные повреждения — колесо оказалось вмято в кузов.

Очевидцы утверждают, что авария произошла в момент, когда автомобили стояли в очереди на заправочную станцию. Официально эта версия причины ДТП пока не подтверждена. В столичном Дептрансе сообщили о затруднении движения в районе аварии. Транспорт пропускают по двум полосам из пяти, затор растянулся примерно на 1,6 километра.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства столкновения и окончательная информация о пострадавших уточняются.

Пешеход погиб под колёсами Mercedes на Тверской улице в Москве
Пешеход погиб под колёсами Mercedes на Тверской улице в Москве

Ранее Life.ru рассказывал о массовом ДТП с восемью автомобилями на Кутузовском проспекте, где погиб человек и ещё трое получили травмы.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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