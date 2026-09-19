Пешеход погиб под колёсами Mercedes на Тверской улице в Москве
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Пешеход погиб в результате наезда автомобиля Mercedes на Тверской улице в центре Москвы. По данным Telegram-канала «База», мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.
Пешеход погиб под колёсами Mercedes на Тверской улице в Москве. Видео © Telegram / Baza
Как сообщает канал, пешеход внезапно вышел на дорогу перед иномаркой. Водителю избежать столкновения не удалось.
После наезда Mercedes столкнулся с BMW. Других данных о пострадавших в аварии на данный момент нет.
Движение по Тверской улице после ДТП перекрыли. На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Life.ru сообщал о ДТП с тремя автомобилями на пересечении Страстного бульвара и Тверской улицы. В аварии, произошедшей 17 сентября, пострадали четыре человека, включая восьмилетнюю девочку.
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