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Опубликовано 19 сентября, 06:10

Пешеход погиб под колёсами Mercedes на Тверской улице в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пешеход погиб в результате наезда автомобиля Mercedes на Тверской улице в центре Москвы. По данным Telegram-канала «База», мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

Пешеход погиб под колёсами Mercedes на Тверской улице в Москве. Видео © Telegram / Baza

Как сообщает канал, пешеход внезапно вышел на дорогу перед иномаркой. Водителю избежать столкновения не удалось.

После наезда Mercedes столкнулся с BMW. Других данных о пострадавших в аварии на данный момент нет.

Движение по Тверской улице после ДТП перекрыли. На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее Life.ru сообщал о ДТП с тремя автомобилями на пересечении Страстного бульвара и Тверской улицы. В аварии, произошедшей 17 сентября, пострадали четыре человека, включая восьмилетнюю девочку.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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