Протаранил очередь на АЗС: Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео

Днём на внешней стороне 103-го километра МКАД произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель «газели» двигался по обочине, где проезд запрещён. Виде аварии опубликовал Дептранс Москвы.

Появилось видео ДТП с шестью машинами на МКАД. Видео © Telegram/ Дептранс. Оперативно

«В настоящий момент заняты три полосы движения из пяти, затор растянулся на 1,6 км. На месте происшествия работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что микроавтобус протаранил машины, стоявшие в очереди на АЗС.

Напомним, что в результате этой аварии два человека пострадали и один погиб. Всего было повреждено шесть автомобилей.