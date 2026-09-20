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Опубликовано 20 сентября, 12:26

Число погибших в массовом ДТП на МКАД выросло до двух

Обложка © Telegram / ДТП и ЧП МОСКВА и МО

Обложка © Telegram / ДТП и ЧП МОСКВА и МО

Число погибших в массовом ДТП на МКАД увеличилось до двух. Ещё три человека пострадали, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших. Таким образом, число жертв и травмированных выросло.

Массовая авария произошла на внешней стороне МКАД в районе 103–104-го километра неподалёку от Щёлковского шоссе. В столкновении участвовали несколько автомобилей.

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Как ранее сообщалось, предполагаемым виновником смертельного массового ДТП на МКАД стал водитель грузовика Sollers Atlant. Предварительно, он на большой скорости врезался в очередь автомобилей, стоявших перед заправкой.

Больше новостей о крупных авариях и происшествиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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