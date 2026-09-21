16 человек пострадали в ДТП с автобусом в Самарской области

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Самарской области увеличилось до 16. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Авария произошла 21 сентября около 18:15 на 967-м километре трассы М-5. Автобус Peugeot следовал по маршруту № 137 из Тольятти в Жигулёвск. По предварительным данным полиции, во время движения у машины взорвалось колесо. После этого транспорт отбросило на встречную полосу.

Затем автобус вернулся на свою сторону дороги и врезался в металлическое ограждение. Медицинская помощь потребовалась 16 людям. Информация о тяжести их травм пока не приводится.

18 июля Life.ru писал о смертельном ДТП на трассе М-5 в Сергиевском районе Самарской области. Там столкнулись три легковых автомобиля и грузовик, после чего машины загорелись. Погибли трое, в том числе двое детей.