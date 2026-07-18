Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 08:43

В ДТП с участием грузовика в Самарской области погибли взрослый и двое детей

Обложка © Пресс-служба ГКУ Самарской области Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Обложка © Пресс-служба ГКУ Самарской области Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На трассе М-5 в Сергиевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП с участием трёх легковых автомобилей и грузовика. В результате аварии погибли три человека, включая двоих несовершеннолетних.

По данным ГУ МВД региона, столкновение случилось в 09:23. Участие в ДТП принимали легковые автомобили Skoda Octavia, Hyundai Creta и Skoda Codiac, а также грузовой автомобиль Man. После удара машины загорелись, пожарные деблокировали погибших.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии выясняются.

В Уганде в ДТП со школьным автобусом погибли 20 детей
В Уганде в ДТП со школьным автобусом погибли 20 детей

Ранее Life.ru рассказывал, как на трассе Тамбов — Пенза BMW X5 столкнулась с грузовиком. В результате погибли четыре человека — водитель и трое пассажиров, включая двух детей. Женщина пошла на обгон и не справилась с управлением.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar