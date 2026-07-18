В ДТП с участием грузовика в Самарской области погибли взрослый и двое детей

На трассе М-5 в Сергиевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП с участием трёх легковых автомобилей и грузовика. В результате аварии погибли три человека, включая двоих несовершеннолетних.

По данным ГУ МВД региона, столкновение случилось в 09:23. Участие в ДТП принимали легковые автомобили Skoda Octavia, Hyundai Creta и Skoda Codiac, а также грузовой автомобиль Man. После удара машины загорелись, пожарные деблокировали погибших.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Life.ru рассказывал, как на трассе Тамбов — Пенза BMW X5 столкнулась с грузовиком. В результате погибли четыре человека — водитель и трое пассажиров, включая двух детей. Женщина пошла на обгон и не справилась с управлением.