В Уганде в ДТП со школьным автобусом погибли 20 детей

В Уганде произошло смертельное ДТП с участием школьного автобуса. В результате аварии погибли 21 человек, среди них 20 школьников и один взрослый. Об этом сообщили в местной полиции в соцсети Х.

«Мы хотим подтвердить, что после смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера вечером в деревне Чеквати, <...> округ Капчорва, на данный момент подтверждена гибель 21 человека, в том числе 20 школьников и одного взрослого», — заявил представитель угандийской полиции Майкл Кананура.

Помимо погибших, несколько детей и трое взрослых получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Автобус перевозил школьников из столицы страны Кампалы на экскурсию к водопадам Сипи, расположенным на востоке Уганды.

По предварительной версии следствия, авария произошла на обратном пути. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги, врезалась в скалу и перевернулась. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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