ДТП из-за коробок закончилось стрельбой: В Петербурге два человека получили ранения

В Петербурге конфликт возле рынка на улице Масальского перерос в стрельбу. Два человека получили ранения после ссоры, начавшейся с незначительного дорожного инцидента. Об этом 78.ru рассказали очевидцы.

Инцидент произошёл около 11:30 на улице Масальского. По предварительной информации, причиной конфликта стало мелкое ДТП: грузовик задел припаркованный автомобиль. Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что поводом для ссоры стал другой эпизод — один из мужчин задел коробками машину другого.

В ходе конфликта один из участников достал травматическое оружие и открыл огонь. В результате два человека получили ранения. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Одного из пострадавших медики доставили в больницу, второго осмотрели на месте и отпустили. Правоохранители задержали одного из участников конфликта. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Уфе произошла массовая драка на базе отдыха на улице Бородинской. В конфликте участвовали около 15 человек, один из участников применил оружие. Ссора началась между одним из отдыхающих и несколькими посетителями базы. Во время выяснения отношений мужчина нанёс оппоненту телесные повреждения и, предварительно, произвёл выстрел из аэрозольного газового пистолета.