Массовая драка со стрельбой произошла на базе отдыха в Уфе, есть пострадавший

На базе отдыха по улице Бородинской в Уфе произошла массовая потасовка с применением оружия. В драке участвовало около 15 человек, есть пострадавшие. Информацию об инциденте подтвердили в МВД Башкирии, сообщает UFA1.RU.

По данным издания, четверым участникам потребовалась медицинская помощь. Одного пострадавшего увезли в травмпункт с укусом большого пальца руки, остальные отделались ушибами и ссадинами, от госпитализации отказавшись.

В полиции уточнили, что конфликт произошёл между одним из отдыхающих и несколькими гражданами. В ходе выяснения отношений мужчина нанёс оппоненту телесные повреждения и произвёл выстрел, по предварительным данным, из аэрозольного газового пистолета. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают, есть ли в действиях участников потасовки состав правонарушения.

Ранее Life.ru рассказывал, что двое из трёх мужчин, расстрелянных 29 июня на трассе под Калининском в Саратовской области, скончались в больнице. Тогда 41-летний ранее судимый местный житель открыл огонь из охотничьего ружья после дорожного конфликта.