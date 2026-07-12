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12 июля, 10:41

Массовая драка со стрельбой произошла на базе отдыха в Уфе, есть пострадавший

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На базе отдыха по улице Бородинской в Уфе произошла массовая потасовка с применением оружия. В драке участвовало около 15 человек, есть пострадавшие. Информацию об инциденте подтвердили в МВД Башкирии, сообщает UFA1.RU.

По данным издания, четверым участникам потребовалась медицинская помощь. Одного пострадавшего увезли в травмпункт с укусом большого пальца руки, остальные отделались ушибами и ссадинами, от госпитализации отказавшись.

В полиции уточнили, что конфликт произошёл между одним из отдыхающих и несколькими гражданами. В ходе выяснения отношений мужчина нанёс оппоненту телесные повреждения и произвёл выстрел, по предварительным данным, из аэрозольного газового пистолета. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают, есть ли в действиях участников потасовки состав правонарушения.

Два человека погибли при стрельбе в канадском Торонто
Два человека погибли при стрельбе в канадском Торонто

Ранее Life.ru рассказывал, что двое из трёх мужчин, расстрелянных 29 июня на трассе под Калининском в Саратовской области, скончались в больнице. Тогда 41-летний ранее судимый местный житель открыл огонь из охотничьего ружья после дорожного конфликта.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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