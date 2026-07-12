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12 июля, 02:35

Два человека погибли при стрельбе в канадском Торонто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sockagphoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sockagphoto

Два человека погибли, ещё несколько получили ранения при стрельбе в Торонто. Об этом сообщила городская полиция.

«Обнаружены пять человек с огнестрельными ранениями, два человека скончались на месте», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети X

Полиция не обезвредила нападавшего. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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Ранее в городе Риттман американского штата Огайо при стрельбе погибли четыре человека. Полицейские прибыли к жилому дому после сообщения о выстрелах и вступили в перестрелку с подозреваемым. Один сотрудник полиции погиб, ещё четверо получили ранения, а нападавшего застрелили.

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Антон Голыбин
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