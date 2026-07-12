Баскетболиста Кайну Рочфорда застрелили на турнире в Нью-Йорке

Американского баскетболиста Кайну Рочфорда застрелили во время турнира. Нападение произошло в Нью-Йорке, сообщила газета New York Post.

По данным издания, Рочфорд «получил ранение в голову в перерыве между играми». В результате стрельбы также пострадали ещё два человека. Полиция выясняет обстоятельства нападения. Информации о состоянии других пострадавших и возможных подозреваемых пока нет.

Кайну Рочфорду было 35 лет. За свою карьеру баскетболист выступал за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии, Великобритании и других стран.

Ранее в американском городе Мирамар штата Флорида застрелили 21-летнюю блогершу Брианну Джонсон, известную в социальных сетях как DreamDoll Brii. Девушка находилась в лаймово-зелёном Lamborghini Urus вместе с двумя мужчинами, когда к машине подъехал белый седан. Неизвестные выпустили по внедорожнику более десяти пуль, после чего автомобиль съехал с перекрёстка и врезался в жилой дом. Джонсон погибла, а её спутников госпитализировали в критическом состоянии.