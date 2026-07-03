Во Флориде женщина застрелила ветерана армии во время спора на парковке

Обычный спор из-за места на парковке возле супермаркета в американском штате Флорида закончился стрельбой и гибелью человека. По данным телеканала CBS News, жертвой конфликта стал ветеран армии США.

Инцидент произошёл у магазина Walmart в городе Норт-Лодердейл, расположенном в округе Брауард. Во время ссоры между посетителями одна из участниц конфликта применила огнестрельное оружие.

Пострадавший получил тяжёлое ранение. Прибывшие медики доставили его в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

Женщина после произошедшего заявила правоохранителям, что открыла огонь, защищая себя.

Позднее сестра погибшего рассказала, что её брат проходил службу в армии США и участвовал в операции «Буря в пустыне» на территории Ирака.

Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов округа Брауард.

Ранее в американском штате Миссури 10-летнему мальчику предъявили обвинение в убийстве первой степени за то, что он застрелил 7-месячную девочку из найденного под матрасом оружия, а отцу мальчика выдвинули обвинения в убийстве второй степени и создании угрозы для жизни ребёнка.