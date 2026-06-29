Десятилетний ребёнок застрелил младенца из отцовского пистолета

В американском штате Миссури 10-летнему мальчику предъявили обвинение в убийстве первой степени — он застрелил 7-месячную девочку. Об этом сообщило издание People со ссылкой на полицию Сент-Луиса.

Роковой выстрел прозвучал 26 июня в жилом доме, расположенном на Норт-Бродвей. Согласно материалам дознания, трагедия разыгралась за считанные минуты: подросток нашёл оружие под матрасом, где его держал 19-летний Кэмерон Поуэлл. Пуля, выпущенная детской рукой, оказалась смертельной для младенца — она пришлась прямо в голову.

Девочку доставили в больницу, однако спасти её не удалось — от ранения малышка умерла. Отцу мальчика тоже выдвинули обвинения — в убийстве второй степени и в создании угрозы для жизни ребёнка.

По информации местной прессы, мальчик побил антирекорд штата — раньше ещё никого в таком возрасте не обвиняли в убийстве.

Ранее в Кемеровской области полиция задержала троих мужчин, которые в лесу убили выстрелом в голову 17-летнего подростка. По версии следствия, пьяные охотники приняли несовершеннолетнего за косулю, при этом выстрел произвёл один из них по наводке товарищей. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста.