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7 июля, 02:21

21-летнюю тик-токершу застрелили в Lamborghini во Флориде

Брианна Джонсон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dreamdoll_brii

Брианна Джонсон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dreamdoll_brii

Блогерша из США Брианна Джонсон, известная в соцсетях как DreamDoll Brii, погибла от огнестрельных ранений в городе Мирамар штата Флорида. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошёл рано утром в воскресенье. Девушка находилась в лаймово-зелёном Lamborghini Urus вместе с двумя мужчинами. К их автомобилю с водительской стороны подъехал белый седан, из которого неизвестные открыли огонь. Нападавшие выпустили более десяти пуль. После обстрела внедорожник потерял управление, выехал за пределы перекрёстка и врезался в жилой дом на противоположной стороне улицы.

Спутники погибшей получили тяжёлые ранения, их госпитализировали в критическом состоянии. Очевидцы из числа местных жителей рассказали, что в праздничные выходные они приняли звуки выстрелов за фейерверки.

Десятилетний ребёнок застрелил младенца из отцовского пистолета
Десятилетний ребёнок застрелил младенца из отцовского пистолета

Ранее сообщалось, что во Флориде в городе Норт-Лодердейл спор из-за парковочного места у супермаркета Walmart перерос в стрельбу с летальным исходом. Женщина, участвовавшая в конфликте, применила оружие против ветерана армии США. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его. Позднее выяснилось, что погибший проходил службу и участвовал в операции «Буря в пустыне» в Ираке. Подозреваемая заявила полиции, что действовала в рамках самообороны. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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Антон Голыбин
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