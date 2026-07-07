21-летнюю тик-токершу застрелили в Lamborghini во Флориде

Блогерша из США Брианна Джонсон, известная в соцсетях как DreamDoll Brii, погибла от огнестрельных ранений в городе Мирамар штата Флорида. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошёл рано утром в воскресенье. Девушка находилась в лаймово-зелёном Lamborghini Urus вместе с двумя мужчинами. К их автомобилю с водительской стороны подъехал белый седан, из которого неизвестные открыли огонь. Нападавшие выпустили более десяти пуль. После обстрела внедорожник потерял управление, выехал за пределы перекрёстка и врезался в жилой дом на противоположной стороне улицы.

Спутники погибшей получили тяжёлые ранения, их госпитализировали в критическом состоянии. Очевидцы из числа местных жителей рассказали, что в праздничные выходные они приняли звуки выстрелов за фейерверки.

Ранее сообщалось, что во Флориде в городе Норт-Лодердейл спор из-за парковочного места у супермаркета Walmart перерос в стрельбу с летальным исходом. Женщина, участвовавшая в конфликте, применила оружие против ветерана армии США. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его. Позднее выяснилось, что погибший проходил службу и участвовал в операции «Буря в пустыне» в Ираке. Подозреваемая заявила полиции, что действовала в рамках самообороны. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.