В больнице умер второй из трёх пострадавших при стрельбе под Саратовом

Двое из трёх мужчин, получивших огнестрельные ранения во время конфликта на трассе в Саратовской области, скончались в больнице. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Инцидент произошёл 29 июня на дороге возле Калининска. По данным полиции, после ссоры между участниками движения 41-летний местный житель, ранее имевший судимости, открыл огонь из охотничьего ружья по трём мужчинам.

Пострадавших в возрасте 34, 38 и 60 лет доставили в больницу. Против стрелявшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Один из раненых умер 1 июля. Второй пациент скончался позже, а третий остаётся в медицинском учреждении в тяжёлом состоянии.

«Один находится в тяжелом состоянии», — сообщили в минздраве региона ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Саратовской области задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в стрельбе после дорожной ссоры. Его нашли в Калининском районе с помощью беспилотника с тепловизором.