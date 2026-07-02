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2 июля, 10:14

Под Саратовом с помощью дрона поймали мужчину, расстрелявшего трёх человек

Обложка © Telegram / МВД 64

Обложка © Telegram / МВД 64

В Саратовской области задержали ранее судимого мужчину, который расстрелял из ружья трёх человек. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, 29 июня в Калининскую районную больницу экстренно поступили 34-летний, 38-летний и 60-летний мужчины, неоднократно бывавшие в местах лишения свободы. У них диагностировали ранения туловища и нижних конечностей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что страшное преступление явилось следствием обычной ссоры, в ходе которой 41-летний виновник, видимо, не смог сдержать пыл и достал охотничье ружьё. Мужчину объявили в федеральный розыск, а сегодня стало известно, что его нашли в том же Калининском районе.

Задержание мужчины, устроившего стрельбу в Саратовской области. Видео © Telegram / МВД 64

Судя по видео, операция по поиску и задержания фигуранта проводилась в том числе с использованием беспилотника с тепловизором. Силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«В ходе обыска у него было изъято охотничье ружьё, используемое им при совершении преступления. Фигурант доставлен оперативниками в территориальный отдел полиции», — говорится в сообщении.

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Матвей Константинов
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