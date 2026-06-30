Причиной «неприязни», из-за которой убили студента из Омска, могла стать традиционная сексуальная ориентация
Mash: Студента в Омске убили за отказ дальше быть частью ЛГБТ*-сообщества
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Появилась новая версия жестокого убийства 20-летнего студента ОмГУ, тело которого нашли на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта. Как утверждает Telegram-канал Mash, расправа могла быть связана с отказом парня от ЛГБТ*-ценностей.
Мотивом, по данным телеграм-канала, стало «предательство» — в компании сочли, что он отказался от их ценностей и захотел жить обычной жизнью. Все шестеро подозреваемых в возрасте от 20 до 25 лет взяты под стражу, им грозит от 8 лет до пожизненного заключения за убийство группой лиц.
Напомним, что мать пропавшего студента обратилась в полицию 21 июня, а спустя почти неделю его тело с ножевыми ранениями нашли на пустыре, после чего были задержаны семеро молодых людей 22–24 лет, включая двух девушек, которые специально приехали в Омск из Петербурга и Екатеринбурга, познакомились в интернете, сняли квартиру, купили скотч, мешки и перчатки, продумывали алиби, связали жертву, нанесли множественные удары ножом и спрятали тело в яме; четверо арестованы на два месяца, остальным меру пресечения изберут позже. На допросах шестеро фигурантов заявляют, что мотивом преступления стала личная неприязнь.
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.