Причиной «неприязни», из-за которой убили студента из Омска, могла стать традиционная сексуальная ориентация

Появилась новая версия жестокого убийства 20-летнего студента ОмГУ, тело которого нашли на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта. Как утверждает Telegram-канал Mash , расправа могла быть связана с отказом парня от ЛГБТ*-ценностей.

Мотивом, по данным телеграм-канала, стало «предательство» — в компании сочли, что он отказался от их ценностей и захотел жить обычной жизнью. Все шестеро подозреваемых в возрасте от 20 до 25 лет взяты под стражу, им грозит от 8 лет до пожизненного заключения за убийство группой лиц.