Мать погибшего студента в Омске заявила, что сын близко знал только одного из убийц

В Омске разыскивали 20-летнего студента, который ушёл на прогулку и не вернулся. Спустя пять дней его тело нашли на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта, сообщает kp.ru.

Мать погибшего Елена рассказала, что сын учился на третьем курсе истфака, вёл спокойный образ жизни и почти всё свободное время проводил дома. У них были доверительные отношения, и он всегда писал ей каждые полчаса, если выходил. В тот день сообщений не было. Через час она позвонила, но трубку он не взял.

Позже выяснилось, что убийство было тщательно спланировано: злоумышленники заранее закупили скотч, перчатки и пакеты. Одной из версий убийства следователи считают денежный мотив. В настоящее время задержаны семеро подозреваемых в возрасте от 22 до 24 лет.

По данным СК, студент был хорошо знаком с этими людьми, но его мать уверена, что близко он знал только одного из них — того, кто мог заманить его на пустырь. Женщина подчеркнула: сын никогда не жаловался на угрозы или преследование.

Напомним, что пропавший 21 июня студент из Омска был найден мёртвым через пять дней на заброшенной территории у Сыропятского тракта — экспертиза подтвердила насильственный характер смерти. Следователи вышли на семерых знакомых погибшего в возрасте от 22 до 24 лет, которые, по версии полиции, заманили жертву на пустырь, связали её, нанесли множественные ножевые ранения и попытались скрыть тело. Для осуществления задуманного они заранее закупили скотч, пакеты и перчатки, а также продумали ложное алиби. Всех подозреваемых уже заключили под стражу, а дело направлено для дальнейшего расследования.