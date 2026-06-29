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Регион
29 июня, 13:40

В Омске отправили в СИЗО четырёх обвиняемых в убийстве студента

Обложка © Telegram/ Суды Омской области

Обложка © Telegram/ Суды Омской области

Омский суд отправил под арест четырёх обвиняемых по делу об убийстве студента. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Судд в Омске принял решение по делу об убийстве студента. Видео © Telegram/ Суды Омской области

Фигурантов заключили под стражу на два месяца. Всё это время они будут находиться в СИЗО. В пресс-службе уточнили, что решение приняли с учётом представленных материалов и данных о личностях обвиняемых.

Всего по делу проходят шесть человек. Меру пресечения ещё для двоих суд определит 30 июня.

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Напомним, что пропавший 21 июня студент из Омска был найден мёртвым через пять дней на заброшенной территории у Сыропятского тракта — экспертиза подтвердила насильственный характер смерти. Следователи вышли на семерых знакомых погибшего в возрасте от 22 до 24 лет, которые, по версии полиции, заманили жертву на пустырь, связали её, нанесли множественные ножевые ранения и попытались скрыть тело. Для осуществления задуманного они заранее закупили скотч, пакеты и перчатки, а также продумали ложное алиби. Всех подозреваемых уже заключили под стражу, а дело направлено для дальнейшего расследования.

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Полина Никифорова
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