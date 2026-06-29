В Омске отправили в СИЗО четырёх обвиняемых в убийстве студента

Омский суд отправил под арест четырёх обвиняемых по делу об убийстве студента. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Судд в Омске принял решение по делу об убийстве студента. Видео © Telegram/ Суды Омской области

Фигурантов заключили под стражу на два месяца. Всё это время они будут находиться в СИЗО. В пресс-службе уточнили, что решение приняли с учётом представленных материалов и данных о личностях обвиняемых.

Всего по делу проходят шесть человек. Меру пресечения ещё для двоих суд определит 30 июня.

Напомним, что пропавший 21 июня студент из Омска был найден мёртвым через пять дней на заброшенной территории у Сыропятского тракта — экспертиза подтвердила насильственный характер смерти. Следователи вышли на семерых знакомых погибшего в возрасте от 22 до 24 лет, которые, по версии полиции, заманили жертву на пустырь, связали её, нанесли множественные ножевые ранения и попытались скрыть тело. Для осуществления задуманного они заранее закупили скотч, пакеты и перчатки, а также продумали ложное алиби. Всех подозреваемых уже заключили под стражу, а дело направлено для дальнейшего расследования.