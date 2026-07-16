Два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Подмосковье

В Московской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате столкновения погибли водитель и пассажир машины, ещё один человек получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в МВД по региону.

Авария произошла утром на 98-м километре трассы М-1 «Беларусь». По данным правоохранителей, столкновение случилось примерно в 06:20.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем марки «Фольксваген», — говоорится в сообщении.

В результате аварии погибли автомобилист и один из пассажиров иномарки. Ещё один человек, находившийся в салоне, получил травмы и был доставлен в больницу. В прокуратуре сообщили, что причиной аварии мог стать наезд грузовика марки «Фотон» на тросовое ограждение. После этого транспорт выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Можайская городская прокуратура взяла на контроль выяснение причин ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее в Иркутской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза на трассе Р-255 «Сибирь». В результате аварии травмы получили четыре человека. Предварительной причиной происшествия могло стать засыпание водителя за рулём.