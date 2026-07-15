В деревне Венеция простились с погибшим в ДТП 17-летним курьером

В деревне Венеция Дюртюлинского района Башкирии состоялось прощание с 17-летним жителем Уфы, погибшим в дорожной аварии. Об этом сообщает kp.ru.

В Уфе погиб 17-летниий подросток. Видео © VK / Госавтоинспекция Башкортостана

Как ранее информировали в Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло вечером на улице Шота Руставели. По предварительной версии, водитель Mitsubishi Outlander при выезде с дворовой территории совершил наезд на электровелосипед, которым управлял 17-летний юноша. От полученных травм подросток скончался на месте.

Позже стало известно, что погибший учился в лицее №155. Он окончил десятый класс и во время летних каникул устроился работать курьером. В момент происшествия школьник находился на маршруте и выполнял очередной заказ.

Ранее в Иркутске суд арестовал водителя Toyota Camry, который сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Семилетний и восьмилетний дети перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. После наезда мужчина уехал, а пострадавших доставили в больницу. Водителя объявили в розыск и задержали. По словам мужчины, после аварии он прятался в лесу.