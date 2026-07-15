Японский актёр кабуки сбил девушку и скрылся с места ДТП

Японского актёра театра кабуки Хирофуми Като обвинили в оставлении места ДТП после наезда на девушку в Токио. Об этом сообщает Japan Today.

По данным издания, 77-летний артист, выступающий под сценическим именем Косабуро Накамура, ехал на автомобиле по району Синдзюку. Во время движения машина задела 20-летнюю девушку, которая находилась перед автомобилем.

Пострадавшая получила травму лодыжки. Она попыталась привлечь внимание водителя, однако тот уехал. После этого девушка сфотографировала номер автомобиля и обратилась в полицию.

Позже Като добровольно пришёл в полицию.

«Да, я задел её, но не думаю, что удар был достаточно сильным, чтобы нанести ей травму», — заявил артист. Кроме того, актёр утверждает, что девушка якобы сама приблизилась к его автомобилю.

В настоящее время Като обвиняют в оставлении места ДТП с причинением телесных повреждений. По японскому законодательству за это предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн иен.

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