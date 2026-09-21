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Регион
Опубликовано 21 сентября, 18:06

В Самарской области возбудили дело после ДТП с автобусом и 16 пострадавшими

Обложка © Telegram/ Прокуратура Самарской области

Обложка © Telegram/ Прокуратура Самарской области

Уголовное дело возбудили в Самарской области после аварии с рейсовым автобусом, в которой пострадали 16 человек. Его завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ДТП произошло 21 сентября около 18:15 (17:15 мск) на 967-м километре трассы М-5. Автобус Peugeot следовал по маршруту № 137 из Тольятти в Жигулёвск.

По данным регионального ГУ МВД, во время движения у автобуса взорвалось колесо. Предварительно, после этого машину отбросило на встречную полосу. Затем автобус вернулся на свою сторону дороги и врезался в металлическое ограждение.

Как сообщал Life.ru, в ДТП с автобусом на трассе М-5 пострадали 16 человек. По предварительной версии полиции, у автобуса лопнуло колесо, после чего его вынесло на встречную полосу, а затем он врезался в ограждение.

Дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом в Новосибирской области
Дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом в Новосибирской области

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Николь Вербер
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