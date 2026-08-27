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27 августа, 06:20

Автобус с россиянами протаранил спецтехнику в аэропорту Антальи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC

Прилет на отдых в Турцию для российских туристов обернулся неприятным инцидентом прямо на взлётно-посадочной полосе. В аэропорту Антальи перронный автобус, перевозивший пассажиров рейса Turkish Airlines из Москвы, попал в дорожно-транспортное происшествие.

  • Автобус с россиянами протаранил спецтехнику в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT
    Автобус с россиянами протаранил спецтехнику в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT

Автобус с россиянами протаранил спецтехнику в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT

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По предварительным данным SHOT, инцидент произошёл во время транспортировки туристов от самолёта к зданию терминала. В момент движения на пути следования автобуса неожиданно оказалась машина наземных служб аэропорта. Столкновения избежать не удалось.

Автобус с россиянами протаранил спецтехнику в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, удар был резким: от неожиданности люди в салоне не удержались на ногах и начали падать друг на друга. К счастью, среди пассажиров обошлось без серьезных травм. Основной удар пришёлся на водителей транспортных средств. Оба водителя получили повреждения, их экстренно госпитализировали. Одному из пострадавших медики оказывали помощь прямо на лётном поле.

На борту самолёта, как сообщается, находилось более 200 человек. Обстоятельства того, как машина наземных служб оказалась на пути автобуса и почему водители не смогли разойтись, в настоящий момент выясняют сотрудники аэропорта и турецкие правоохранительные органы.

Водитель автобуса с туристами уснул и устроил массовое ДТП в Анталье, пострадали 17 человек
Водитель автобуса с туристами уснул и устроил массовое ДТП в Анталье, пострадали 17 человек

Ранее сообщалось, что в центральной части Турции перевернулся пассажирский автобус, ехавший из Стамбула в курортный Кушадасы. Пострадали не менее 31 человека, писало издание Hürriyet. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на трассе Кютахья — Афьонкарахисар: автобус врезался в ограждение, съехал с дороги и опрокинулся.

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Оксана Попова
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