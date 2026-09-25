Число пострадавших в массовом ДТП в Москве выросло до четырёх

Число пострадавших в массовом ДТП на Ленинградском проспекте в Москве увеличилось до четырёх. Среди них двое детей, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Пострадали 4 человека, в том числе 2 ребёнка», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух пострадавших. Данные о состоянии раненых пока не приводятся. Обстоятельства массовой аварии и причины столкновения уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с мотоциклом и двумя автомобилями в Лефортовском тоннеле. После столкновения движение оказалось затруднено примерно на четыре километра. Для проезда из трёх полос оставалась доступна только одна. На месте работали городские оперативные службы.