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Опубликовано 25 сентября, 09:17

Ночная авария в Подмосковье: Ford влетел в столб, погибли мужчина и женщина

Два человека погибли после удара Ford о столб в Подмосковье

Обложка © Telegram / ДТП и ЧП Москва

Обложка © Telegram / ДТП и ЧП Москва

70-летний мужчина и 30-летняя женщина погибли в ДТП в подмосковном Ликино-Дулёве. Об аварии сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«ДТП произошло около полуночи в Ликино-Дулёве. Водитель «Форда» не справился с управлением и врезался в столб», — говорится в публикации.

На появившихся в Сети кадрах видно, что сильнее всего у иномарки повреждена передняя часть. По данным канала, прибывшие медики не смогли спасти находившихся в автомобиле мужчину и женщину.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Милена Скрипальщикова
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