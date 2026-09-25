Ночная авария в Подмосковье: Ford влетел в столб, погибли мужчина и женщина

70-летний мужчина и 30-летняя женщина погибли в ДТП в подмосковном Ликино-Дулёве. Об аварии сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«ДТП произошло около полуночи в Ликино-Дулёве. Водитель «Форда» не справился с управлением и врезался в столб», — говорится в публикации.

На появившихся в Сети кадрах видно, что сильнее всего у иномарки повреждена передняя часть. По данным канала, прибывшие медики не смогли спасти находившихся в автомобиле мужчину и женщину.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Life.ru писал о другом смертельном ДТП в Орехово-Зуеве, где при столкновении двух легковушек погиб человек и ещё троих госпитализировали. По предварительным данным полиции, авария произошла на улице Северной.