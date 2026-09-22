Бензовоз загорелся после столкновения с легковушкой на трассе в Удмуртии

Бензовоз вспыхнул после столкновения с легковым автомобилем на федеральной трассе возле деревни Миндерево в Удмуртии. Об этом сообщило республиканское управление МЧС России.

ДТП в Удмуртии. Видео © Max / МЧС Удмуртии

«Около 18:00 (17:00 мск, — Прим. Life.ru) в пожарную охрану поступило сообщение о том, что на автодороге федерального значения вблизи деревни Миндерево Малопургинского района произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым автомобилем (бензовоз)», — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара предварительно составила около 100 квадратных метров. Информации об угрозе взрыва или утечке топлива нет. В аварии пострадали два человека — водители легковушки и бензовоза. На месте ДТП работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Причины столкновения устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что торговые павильоны и двухэтажное здание загорелись на площади 1,5 тыс. квадратных метров в селе Витязево под Анапой. Причиной стало повреждение газовой трубы после ДТП.