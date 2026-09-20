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Опубликовано 20 сентября, 06:22

В Анапе после ДТП загорелись торговые павильоны на 1,5 тыс. квадратов

В Анапе после ДТП загорелись торговые павильоны на 1,5 тыс. квадратов. Обложка © Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете

В Анапе после ДТП загорелись торговые павильоны на 1,5 тыс. квадратов. Обложка © Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете

Торговые павильоны и двухэтажное здание загорелись на площади 1,5 тыс. квадратных метров в селе Витязево под Анапой. Причиной стало повреждение газовой трубы после ДТП, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Авария произошла на улице Верхняя дорога. После повреждения трубы началось возгорание, которое перекинулось на расположенные рядом постройки.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит пожар в торговых павильонах и двухэтажном здании на общей площади 1 500 кв. м», — сообщили в ведомстве.

В Анапе после ДТП загорелись торговые павильоны на 1,5 тыс. квадратов. Фото © Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете

В Анапе после ДТП загорелись торговые павильоны на 1,5 тыс. квадратов. Фото © Telegram / Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете

На месте работают 60 человек. К тушению привлекли более 20 единиц техники.

Информации о пострадавших в сообщении МЧС не приводится.

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Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в заповеднике «Утриш» под Анапой. 11 сентября огонь распространился на десять гектаров, к тушению привлекали сотрудников экстренных служб, волонтёров и авиацию.

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Милена Скрипальщикова
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