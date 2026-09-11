Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 17:44

Пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой распространился на 10 гектаров

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В заповеднике «Утриш» под Анапой разгорелся природный пожар. Огонь охватил уже 10 гектаров, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

Распространению пламени способствуют сухая и ветреная погода. На месте работают сотрудники МЧС и РСЧС, лесничества, казаки и подготовленные волонтёры. Для тушения также привлекли авиацию.

В течение дня вертолёт Ми-8 сбросил на горящий лес воду 50 раз. Несмотря на работу спасателей, из-за ветра пламя продолжило быстро распространяться.

Спутники зафиксировали пожар на важнейшем нефтепроводе в Саудовской Аравии
Спутники зафиксировали пожар на важнейшем нефтепроводе в Саудовской Аравии

Нынешний пожар начался 8 сентября: по данным главы Анапы, лес в районе Малого Утриша загорелся после падения обломков беспилотника. Это уже второе крупное возгорание в заповеднике за несколько недель — в августе огонь прошёл около 70 гектаров, а полностью потушить его удалось 28 августа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar