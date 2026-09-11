Пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой распространился на 10 гектаров

В заповеднике «Утриш» под Анапой разгорелся природный пожар. Огонь охватил уже 10 гектаров, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

Распространению пламени способствуют сухая и ветреная погода. На месте работают сотрудники МЧС и РСЧС, лесничества, казаки и подготовленные волонтёры. Для тушения также привлекли авиацию.

В течение дня вертолёт Ми-8 сбросил на горящий лес воду 50 раз. Несмотря на работу спасателей, из-за ветра пламя продолжило быстро распространяться.

Нынешний пожар начался 8 сентября: по данным главы Анапы, лес в районе Малого Утриша загорелся после падения обломков беспилотника. Это уже второе крупное возгорание в заповеднике за несколько недель — в августе огонь прошёл около 70 гектаров, а полностью потушить его удалось 28 августа.